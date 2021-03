A secretária da Saúde Marcia Huçulak, durante coletiva sobre a prorrogação da bandeira vermelha em Curitiba, comentou sobre os últimos números da pandemia na capital. Com recordes seguidos de mortes, Huçulak lamentou a situação e pediu para que a população aguarde mais uns dias para que a cidade volte a controlar a covid-19 com serenidade.

LEIA TAMBÉM – Greca rebate quem é contra o lockdown “a maior privação da liberdade é a morte”

“Eu tenho dito que uma sociedade capaz, cooperativa com as medidas, não pode achar normal os números como ontem. Anunciamos 44 óbitos, não é normal, não é humano. Muitos desses óbitos são evitáveis. As pessoas não morreriam se não tivessem encontrado o vírus”, comentou a secretária.

Marcia Huçulak, assim como o prefeito Rafael Greca, criticou o uso de medicamentos do tratamento precoce. “Todas as equipes sabem quantas pessoas chegaram a tomar as drogas. Os mortos não voltam para dizer que remédio que tomou”, rebateu.

A secretária enfatizou ainda para que as pessoas com diagnóstico positivo, mesmo casos leves, que fiquem em casa. “temos muitas pessoas circulando na cidade positivas, porque são casos leves. Mas é preciso ter muito cuidado, porque a gente não sabe porque algumas pessoas agravam, porque algumas pessoas evoluem para o óbito”.

Para finalmente virar a página da pandemia na história da humanidade, Marcia Huçulak aguarda a chegada das doses da vacina. “Estamos dependendo das doses que o Ministério da Saúde nos encaminha. Conversei com o novo ministro, e ele disse uma nova perspectiva. A partir de abril, teremos lotes mais constantes. Curitiba está preparada para vacinar todos os curitibanos”, finalizou.