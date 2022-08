Depois de mais de um mês e meio do chamamento da vacinação do segundo reforço (4ª dose) contra a covid-19 em Curitiba, para o público de 40 a 49 anos, ainda não há prazo para o início do reforço para a faixa etária dos 30 anos na capital. O mesmo vale para as demais cidades do Paraná.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desde o início da vacinação da covid, a SMS “segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO) contra a Covid-19 do Ministério da Saúde (MS). E o PNO do MS ainda não recomendou baixar e nem enviou doses para isso”, informou a SMS em nota. Portanto, a população da faixa dos 30 anos ainda terá que esperar.

No final de julho, a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná já havia informado ao jornal Gazeta do Povo, que o Estado também segue a orientação do MS e as diretrizes do Plano Nacional de Imunizações (PNI). “Neste momento, a vacinação é recomendada para a população acima de 40 anos”, explicou a secretaria na ocasião.

A última nota técnica publicada pelo MS, em 19 de julho, foi a 213/2022, que tratou da aplicação de doses de vacina para crianças na faixa etária de 3 a 5 anos de idade. A nota também continha orientações para vacinação desse público infantil.

Em Curitiba, a segunda dose de reforço para o público de 40 anos teve um cronograma de 20 dias de chamamentos, dos mais velhos aos mais jovens, com com distribuição por semestre de nascimento. A última chamada ocorreu no dia 27 de julho. As vacinas usadas nesse reforço foram Pfizer, Janssen e AstraZeneca.

Segundo a SMS, mesmo com novo cronograma ainda não autorizado pelo MS, Curitiba não corre o risco de perder vacinas pelo prazo de validade. A SMS informou que não houve ocorrências de vacinas vencidas na capital e não há risco disso acontecer.

Vacinação infantil

Começou na segunda-feira (22) a aplicação da 2ª dose anticovid para crianças de 3 e 4 anos que tomaram a 1ª dose de Coronavac há 28 dias ou mais. A vacina pode ser feita em 106 unidades de saúde, das 8h às 17h. Os endereços estão no site Imuniza Já.

Ainda até esta sexta-feira (26), Curitiba terá mais uma ação para que os curitibanos coloquem em dia suas carteiras vacinais. Nesses dias, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai estender até as 21 horas o horário de vacinação em cinco unidades de saúde: Hauer, Mãe Curitibana, Bacacheri, Santa Felicidade e Vila Feliz, cada uma delas em uma região da cidade (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro).