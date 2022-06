Nesta quarta-feira (08), Curitiba começa a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais. Os primeiros a receberem serão os nascidos em 1962 e 1963, vacinados com a 3ª dose até 8 de fevereiro deste ano. A convocação para a 4ª dose será feita pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de forma escalonada, por faixa etária, a partir dos mais velhos.

A vacinação será realizada em 107 unidades de saúde, das 8h às 17h, e vai respeitar um intervalo mínimo de quatro meses a partir do 1º reforço (ou 3ª dose, para quem tem esquema vacinal inicial com Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer; para quem recebeu a Janssen, o 1º reforço equivale à 2ª dose).

LEIA TAMBÉM:

A vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser das plataformas de mRNA (Pfizer) ou vetor viral (Janssen ou AstraZeneca). A ampliação para este novo grupo (50 a 59 anos) foi incluída no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) de Vacinação Contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, diretriz que Curitiba segue para a imunização contra o coronavírus.

Esta nova dose oferece uma proteção extra contra o coronavírus, evitando agravamentos dos quadros de contaminação, reduzindo o número de internamentos e óbitos e também minimizando o reflexo de sequelas.

“Curitiba apoiou a solicitação do governo estadual ao Ministério da Saúde para a ampliação da população que recebe a 4ª dose e, por isso, vamos iniciar mais esta etapa de proteção aos curitibanos”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Até a última sexta-feira (3/6), a aplicação da 2ª dose de reforço (4ª dose) estava destinada apenas às pessoas com 60 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais. Desses públicos, quem ainda não compareceu, também deve procurar uma das 107 Unidade de Saúde para colocar o esquema vacinal em dia nas repescagens contínuas.

Onde se vacinar

A partir desta quarta-feira (10), a vacinação contra a covid-19 passa a ser em 107 unidades de saúde para as pessoas com 12 anos ou mais (inclusive gestantes), tanto nas repescagens de 1ª e 2ª doses quanto para as doses de reforço.

A vacinação de 1ª ou 2ª dose para crianças de 5 a 11 anos, que utiliza imunizantes específicos (Pfizer pediátrica – tampa laranja – ou Coronavac) é realizada em dez unidades de saúde de Curitiba. Confira os endereços dos locais no site Imuniza Já Curitiba.

Para a vacinação das doses de reforço, é necessário apresentar documento com foto e CPF. Caso a pessoa ainda não seja cadastrada em uma unidade de saúde do município, deve apresentar também um comprovante de residência com endereço em Curitiba. É recomendado o uso de máscara nas unidades de saúde.

Intervalos

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Para receber a 2ª dose ou as doses de reforço, é necessário ter completado o intervalo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido.

A data das doses recebidas pode ser confirmada no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), ao acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida “Aplicadas”.

Confira aqui como consultar o prazo de intervalo recomendado para as próximas doses do imunizante anticovid aqui.

Profissionais da Saúde

Curitiba também vai iniciar nesta quarta-feira (08) a aplicação da 4ª dose (2º reforço) para os profissionais da saúde nos hospitais da cidade. Posteriormente, a SMS vai divulgar cronograma para a dose de reforço dos profissionais de saúde autônomos.

Também para esse público, a vacina para a 2ª dose de reforço será a Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, aplicada quatro meses após o 1º reforço (3ª dose).

Vacinação 4ª dose – pessoas com 50 anos ou mais

Vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Esta semana (de 8 a 10 de junho)

8/6 (quarta-feira) – Pessoas nascidas em 1962 e 1963, vacinadas com 3ª dose até 8/2/2022;

9/6 (quinta-feira) – Pessoas nascidas em 1964, vacinadas com 3ª dose até 9/2/2022 e repescagens;

10/6 (sexta-feira) – Pessoas nascidas em 1965, vacinadas com 3ª dose até 10/2/2022 e repescagens;

Próxima semana (de 13 a 17 de junho)

13/6 (segunda-feira) – Pessoas nascidas em 1966, vacinadas com 3ª dose até 13/2/2022 e repescagens;

14/6 (terça-feira) – Pessoas nascidas em 1967, vacinadas com 3ª dose até 14/2/2022 e repescagens;

15/6 (quarta-feira) – Pessoas nascidas em 1968, vacinadas com 3ª dose até 15/2/2022 e repescagens;

16/6 (quinta-feira) – Feriado de Corpus Christi – não haverá vacinação

17/6 (sexta-feira) – Pessoas nascidas em 1969, vacinadas com 3ª dose até 17/2/2022 e repescagens;

Semana de 20 a 24 de junho

20/6 (segunda-feira) – Pessoas nascidas em 1970, vacinadas com 3ª dose até 20/2/2022 e repescagens;

21/6 (terça-feira) – Pessoas nascidas em 1971 e 1972 (com 50 anos completos na data da vacinação), vacinadas com 3ª dose até 21/2/2022 e repescagens.

