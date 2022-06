A prefeitura de Curitiba ainda não oficializou a vacinação com a quarta dose contra a covid-19 para pessoas acima de 40 anos. Mas essa liberação deve ocorrer nos próximos dias com a chegada do imunizante a capital paranaense. O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira (20) a ampliação para esta faixa etária, medida que deve atingir mais 9 milhões de pessoas no Brasil.

Atualmente, Curitiba está vacinando pessoas entre 50 e 59 anos para a quarta dose. Além disso, a convocação também contempla a 2ª dose de crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos; a 3ª dose (dose de reforço) para pessoas com 12 anos ou mais; e a 4ª dose das pessoas com 60 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais; além das repescagens.

De acordo com a orientação do Ministério, a recomendação é que a dose reforço venha a ser feita com vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, após quatro meses da aplicação da terceira dose.

Reforço para quem tomou Janssen

Quem iniciou o esquema vacinal com a dose única da Jansen também deverá complementar a proteção. A recomendação era para aplicação de dose de reforço em pessoas a partir dos 18 anos, fosse feita dois meses após a primeira aplicação. Agora, de acordo com o ministério quem tem 18 anos ou mais deverá receber um segundo reforço quatro meses após o primeiro reforço.

“Precisamos convocar cada vez mais a população brasileira a procurar um posto de vacinação e tomar a vacina”, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros

Sobre a incorporação dos imunizantes contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), o secretário de Vigilância em Saúde informou que isso depende do entendimento sobre a sazonalidade da doença. “A vacinação contra a Covid-19 entrará no PNI, mas a gente precisa ter mais clareza sobre o público-alvo e qual a posologia para os diversos grupos. Os estudos continuam, mas a gente ainda não tem uma definição de quando ela será incorporada dentro de um cronograma”, completou Arnaldo.

