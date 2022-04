Um dos polos da inovação no País, o Paraná foi escolhido para começar a usar a tecnologia 5G na Região Sul do Brasil. As primeiras antenas 5G Standalone, na frequência 2,3 GHz SA, foram ativadas pela operadora TIM nesta terça-feira (5) nas áreas do Parque Barigui e do Palácio Iguaçu, em Curitiba. O anúncio do lançamento foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em cerimônia com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli, na sede do Governo do Estado.

LEIA TAMBÉM:

>> Locais de tradicional supermercado de Curitiba terão nova bandeira

>> Poste com luminária 5G inteligente chega a Curitiba; capital fará parte de testes em 2022

>> Curitiba vai testar rede 5G com sinal em luminárias públicas inteligentes

Com isso, clientes da operadora dessas regiões já podem usufruir da tecnologia, que chegará aos demais municípios paranaenses e evoluirá com a chegada do 5G SA em 3,5 GHz a partir de junho, conforme cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A estimativa é que com o 5G a velocidade de navegação na internet seja 20 vezes maior do que a oferecida atualmente pelas bandas 4G.

“O Paraná é palco de um momento histórico ao ser pioneiro em receber essa tecnologia que vai transformar o mundo. É um momento de disruptura com tudo o que tínhamos. Nos sentimos honrados em termos sido escolhidos pela TIM, uma empresa que já é quase paranaense, e ao mesmo tempo, animados para criar novas soluções que consolidem o Estado como o mais moderno e inovador do País”, afirmou o governador.

Ratinho Junior lembrou que a opção da operadora de origem italiana por iniciar a aplicação do 5G pelo Paraná reforça o acerto nas decisões tomadas pelo Governo do Estado em busca da consolidação de um ambiente inovador. Citou como exemplo a elaboração do programa Descomplica Telecom, implementado no ano passado após aprovação na Assembleia Legislativa. “O Paraná e Curitiba são vanguarda”, disse.

O anúncio do lançamento foi feito pelo governador Ratinho Junior em cerimônia com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli. Foto: Ari Dias/AEN

Com a meta de buscar soluções para expandir as telecomunicações no Estado, o projeto partiu de propostas para resolver os principais gargalos da área, que dificultam o desenvolvimento e a competitividade internacional do Estado. O processo se baseou na melhoria da legislação, na segurança e no incremento da internet na área rural.

“Buscamos ainda lá atrás criar as condições necessárias para o sistema funcionar completamente no Paraná. E agora, com o 5G, é a população que vai ganhar, com a melhoria de serviços importantes como a telemedicina e a mobilidade”, disse. “Com nove ecossistemas regionais de inovação, 18 parques tecnológicos, sete universidades estaduais, quatro federais e mais da metade das cidades com polos universitários, o Paraná é hoje um dos líderes brasileiros em tecnologia e inovação”.

Massificação

Alberto Griselli explicou que a faixa de 3,5 GHz, adquirida pela TIM em leilão federal, será essencial para proporcionar alta velocidade e baixíssima latência para os usuários. Servirá também, disse ele, para massificar e revolucionar a adoção de soluções da Internet das Coisas (IoT) em vários setores fundamentais para alavancar a economia do País.

“A TIM tem investido fortemente na preparação da chegada do 5G, tecnologia que vai acelerar o processo de transformação digital nas cidades, estimular a geração de negócios e dar mais oportunidades aos brasileiros. A escolha de Curitiba como a primeira cidade do Sul a receber as antenas 5G Standalone da TIM reafirma nossa ligação histórica e cada vez mais consolidada com a cidade e com o Estado”, comentou o CEO da operadora.

A empresa havia anunciado, em março, a escolha da capital paranaense para o desenvolvimento do projeto “Cidade 5G”. O acordo de colaboração (MoU) com a Huawei foi assinado durante o Mobile World Congress, em Barcelona. A ideia é implementar redes 5G, prevendo a evolução da tecnologia, monitoramento de redes e aperfeiçoando a experiência do usuário. O acordo é válido por dois anos, podendo ser prorrogado, e os primeiros testes devem ser finalizados até dezembro de 2023.

“Curitiba mais uma vez saiu na frente para a implantação da nova tecnologia 5G. Uma inovação que será ainda mais válida quando se tornar um processo social, compartilhado com toda a sociedade”, ressaltou o prefeito Rafael Greca.

Empresa

De acordo com informações do governo estadual, a TIM lidera diferentes segmentos no Paraná. Atualmente, a operadora é líder do mercado de telefonia móvel no Estado, com 52,1% (6,9 milhões de clientes). A operadora também está à frente na cobertura 4G, presente em 100% das 399 cidades paranaenses e na rede da tecnologia 4.5G, já implantada em 235 municípios.

A TIM também saiu à frente, em Curitiba, com a oferta do 5G DSS (que utiliza o 5G sobre as frequências do 4G). A ativação dessa rede faz parte da estratégia da TIM – iniciada em 2019 – de proporcionar desde já aos clientes, sem custos adicionais, uma experiência diferenciada de conectividade, que agora deve evoluir com a chegada revolucionária do 5G no País.

Foto: Jonathan Campos/AEN

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *