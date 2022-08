A capital paranaense ativa oficialmente nesta terça-feira (16 de agosto) o sinal 5G, inaugurando mais uma etapa da nova era de transformação digital no Brasil. Além de Curitiba, as cidades de Goiânia e Salvador também entram na 5ª geração da internet. Com a chegada do 5G nessas cidades, o Brasil passa a ter oito capitais com a nova tecnologia, seguindo Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre e São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

>> Neve em Curitiba? Ciclone e chuva forte avançam e derrubam as temperaturas

>> Em corrida “desgraçada”, preço do leite ultrapassa o da gasolina

>> Vídeo: Câmeras mostram estudante invadindo Ópera de Arame antes de morrer, dizem organizadores

O sinal 5G pode variar conforme a disponibilidade da operadora contratada e a região e/ou bairro de cobertura. Para ter acesso à 5ª geração de internet móvel, é preciso verificar também se o seu smartphone contempla essa frequência.

A implantação do sinal de internet 5G em todas as capitais brasileiras deverá ser realizada até 29 de setembro deste ano de 2022, segundo o cronograma estabelecido pela Anatel. Há grande expectativa e perspectivas promissoras sobre a aplicação do 5G e as mudanças que a tecnologia vai proporcionar para a vida das pessoas e para os modelos de negócios das empresas.

O 5G é uma tecnologia que, além de mais velocidade, também possibilita baixa latência e alta concentração de tráfego de dispositivos. Além de trazer ganhos de experiência para o mercado consumidor, o 5G vai atender às necessidades do mercado B2B e aplicações que deverão ser desenvolvidas no futuro, inclusive a Internet das Coisas.

Segundo Luiz Puppin, gerente de treinamento da FiberX, parceira da Huawei no Brasil, a sociedade vive uma nova revolução na tecnologia: “O uso do 5G mudará completamente nossas vidas. Seja no campo, nas cidades, nas casas, no comércio, na indústria; tudo será impactado positivamente”.

Outra boa notícia refere-se ao menor tempo de expansão. “Não teremos necessidade de construir toda a infraestrutura para isso, basta uma torre e um equipamento para gerar a cobertura. Estimo que, em cerca de 4 anos, o 5G vai substituir o 4G e uma parte da rede fixa que temos hoje”, diz Puppin. Até o fim de 2022, ele prevê que cerca de 2 milhões de brasileiros terão acesso ao 5G.

A quinta geração de conectividade de rede móvel foi desenvolvida com foco na comunicação entre objetos. Milhões deles estarão interligados simultaneamente à internet, o que vai gerar bilhões de dados instantâneos e permitir tomar decisões mais ágeis e mais assertivas. Ao mesmo tempo, essa ‘conversa dos equipamentos’ vai favorecer a automação de processos, diminuir o trabalho operacional, gerar mais eficiência, segurança e produtividade.

Benefícios do 5G no agronegócio

Entre as vantagens do uso do sinal 5G para o agronegócio, Luiz Puppin cita o exemplo de uma fazenda totalmente conectada.

“A saúde e peso do rebanho poderá ser conhecida na palma da mão. A quantidade de insumos e rações facilitará a logística e a comercialização, sem perda de tempo. Quem produz grãos como soja, milho, café, trigo ou arroz saberá as condições do solo e necessidades de correções ou irrigações, controle da colheita, armazenamento, melhor hora para fazer a venda e outros indicadores que vão trazer eficiência ao negócio”, explica.

O especialista também fala que a chamada agricultura 4.0 terá máquinas autônomas (trator, colheitadeira, caminhão sem motoristas), será mais sustentável e econômica – uma vez que praticamente não haverá desperdícios. O monitoramento de lavouras e pastagens será feito com precisão e isso vai facilitar a identificação de plantas invasoras, pragas e doenças.

“Também será possível conhecer os indicadores pluviométricos de cada parte da fazenda, saber o momento exato da semeadura, localizar fontes de água, abrir vias de acesso e combater incêndios. Enfim, as possibilidades para o agronegócio são incontáveis”, ressalta Puppin.

O sinal 5G nas casas

A facilidade de acesso aos dados também vai beneficiar donas de casa, gamers, cinéfilos e quem trabalha em home office. O representante da FiberX cita o exemplo de um aparelho conectado ao botijão de gás que fará a leitura do consumo e avisará automaticamente a empresa de reposição. “Nunca mais haverá falta de gás”, brinca o especialista em Comunicações Móveis.

O bichinho de estimação fugiu de casa? Com a tecnologia, será mais fácil localizá-lo. Foi viajar e esqueceu algum aparelho eletrônico ligado? Agora será possível desligá-lo, mesmo estando em outra cidade ou país. Em poucos anos, as casas poderão ter sensores interligados via 5G para detectar problemas elétricos ou gastos de energia.

Para quem aprecia filmes, jogos ou documentários por serviços de streaming, a velocidade é o grande destaque. “Um filme de 25 GB leva cerca de 35 minutos para ser baixado com o 4G. Com o 5G, isso poderá ser feito em menos de um minuto”, conta Puppin.

No home office, as videochamadas devem se tornar mais estáveis, facilitar a comunicação entre todos os envolvidos e a internet será cem vezes mais rápida.

5G nas cidades

Um dos problemas dos grandes centros urbanos é a mobilidade. Mas para diminuir o tempo de deslocamento – principalmente nos horários de pico – a tecnologia será uma forte aliada.

“Semáforos inteligentes poderão otimizar ciclos de abertura e fechamento do sinal, ajudar a dar vazão ao fluxo de veículos e ônibus, diminuir o tempo gasto para ir ou voltar do trabalho”, destaca o especialista.

Luminárias de vias públicas poderão ser ligadas e desligadas com mais precisão – de acordo com a claridade do dia – e diminuir os gastos com energia. Rodovias conectadas poderão informar onde fica o posto de combustíveis mais próximo.

Com tamanha utilidade e previsão de forte demanda, Luiz Puppin e sua equipe se anteciparam para fornecer soluções em 5G aos provedores locais de internet, ao setor energético, área de transportes, governo e grandes empresas.

“O mundo será completamente inteligente e conectado. As pessoas poderão realizar e criar mais valor em suas vidas e aos outros, utilizando as grandes inovações e as tecnologias que o 5G vai proporcionar”, finaliza.