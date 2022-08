O sinal 5G em Curitiba foi liberado oficialmente nesta terça-feira (16) e com isso muitas pessoas já têm acesso à internet móvel de 5ª geração, que é até 100 vezes mais rápida do que a rede 4G.

Além de Curitiba, Goiânia e Salvador também receberam o 5G. Agora, o Brasil conta o sinal disponível em oito capitais.

Como saber se meu celular é compatível com 5G? confira a lista de aparelhos homologados pela Anatel com suporte ao sinal 5G.

Apesar da chegada do 5G, o sinal não é disponível para toda a capital. O acordo feito pela Anatel permite que as operadoras ofereçam a tecnologia apenas em alguns bairros neste início de operação, o que significa que nem todos os moradores de Curitiba poderão contar com o 5G neste momento. Veja abaixo a cobertura do 5G em Curitiba de acordo com cada operadora de telefonia móvel.

5G da TIM em Curitiba

De acordo com o site Tilt, do UOL, a operadora TIM afirmou, em nota à imprensa, que já está entregando a cobertura em todos os bairros.

A TIM também confirma que Curitiba foi escolhida pela operadora para participar do projeto Cidade 5G, que pretende usar o novo sistema de transmissão para implementar facilidades de smart cities.

5G da Claro em Curitiba

A operadora informou que, neste primeiro momento, transmitirá o sinal nos bairros:

Água Verde

Batel

Bigorrilho

Centro

Jardim Botânico

Portão

5G da Vivo em Curitiba

A cobertura atende:

Água Verde

Alto da Glória

Alto da Rua XV

Batel

Bigorrilho

Centro

Centro Cívico

Cristo Rei

Jardim Botânico

Portão

Prado Velho

Rebouças

São Francisco

Vila Izabel

*Com informações de Tilt, UOL.