Está planejando passear ou viajar neste feriado de 7 de Setembro? Bem, a previsão do tempo para o feriado não é tão otimista para a maioria das regiões do Paraná, mas nada que impeça de curtir os momentos ao lado da família e amigos. A previsão do tempo pra Curitiba indica que a chuva pode ser companheira na quarta-feira.

De acordo com o Simepar, essa terça-feira (06) vai ser de tempo nublado em Curitiba e com períodos chuvosos ao longo do dia. A região segue bastante instável e a temperatura apresenta pouca oscilação. A máxima na capital paranaense não deve passar dos 15°graus.

Previsão do tempo para o feriado em Curitiba

Já para quarta-feira (07), o tempo não deve mudar muito em Curitiba. A melhora ocorre a partir de quinta-feira (08) com sol e máxima batendo perto dos 21°graus.

Litoral e Interior

Para quem planeja ir passar os dias na praia, o tempo segue a tendência de Curitiba. A quarta com nebulosidade e momentos de chuva, e quinta e sexta com sol. Para o fim de semana, a temperatura cai um pouco, com o sol aparecendo entre nuvens. Em Guaratuba, o dia mais quente vai ser na sexta-feira (09) com a máxima chegando a 31°graus.

Para quem vai visitar a bela Foz do Iguaçu, o sol vai aparecer com mais intensidade. A previsão aponta para dias quentes e com pouca chance de chuva. Se cair, vai ser fraca. Bom feriado a todos!