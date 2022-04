Uma pesquisa realizada pela Data Veritas / Uninter para a Associação Comercial do Paraná indica que 74,4% dos comerciantes entrevistados esperam vender mais neste ano com o Dia das Mães em relação ao mesmo período do ano passado. Na média, segundo o Data Veritas, a expectativa é de vendas 8% acima do registrado em 2021.

A análise envolveu diversos segmentos do varejo como móveis, eletrodomésticos, vestuário, calçados, acessórios, perfumaria, cosméticos, decoração, floriculturas e outras, distribuídos entre Curitiba e cidades da Região Metropolitana. Das empresas consultadas, 45% tem até 49 funcionários e 55% acima de 50.

A pesquisa também quis saber a expectativa em relação a economia do país para os próximos meses. A maioria (56,7%) está esperançosa, contra 28,6% que se dizem preocupados, 11,3% aguardam a evolução do cenário, 3% estão desanimados e 0,5% não sabem.

Quanto ao próprio negócio, os números foram: 70% esperançosos, 15,8% preocupados, 12,8% aguardando cenário e 1,5% desanimados.

A decisão de investir no próprio negócio reflete o otimismo: 61,1% farão algum investimento nos próximos meses, 33% não e 5,9% ainda não sabem.

Os pesquisadores também ouviram consumidores sobre suas intenções de compra no Dia das Mães: 46% pretendem gastar o mesmo que no ano passado, 29,4% mais, 20,3% menos e 4,3% não sabem/não responderam. Os presentes mais citados são roupas, perfumes, cosméticos, flores e calçados. Os entrevistados pretendem presentear, além das próprias mães, esposas, companheiras e filhas. A maioria (69%) disse que comprara presencialmente em lojas, contra 20,9% na internet e cerca de 10% que ainda não sabem.

