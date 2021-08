Curitiba chegou à marca de 90% da população vacinada com ao menos uma dose do imunizante contra a covid-19. Na manhã desta sexta-feira, foram vacinadas 9.445 pessoas e a estimativa é chegar ao fim do dia com 28 mil pessoas imunizadas com primeira dose. Estão sendo atendidos os nascidos no segundo semestre de 1999 e no primeiro semestre de 2000, além de gestantes e puérperas.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba imunizou, até quinta-feira (26), 1.303.416 pessoas com a primeira dose da vacina anticovid ou com o imunizante de dose única (Janssen).

Até o momento, 1.265.582 curitibanos receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Desse total, foram vacinados: 746.628 pessoas da população em geral (convocadas por idade); 213.333 idosos com 65 anos ou mais; 116.737 pessoas com comorbidades; 12.424 gestantes e puérperas; 8.196 pessoas com deficiência; 82 indígenas; 1.141 pessoas em situação de rua; 7.002 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; 97.888 profissionais dos serviços de saúde da cidade (incluindo as equipes de vacinação); 16.352 trabalhadores das forças de segurança; 42.585 educadores (entre professores e trabalhadores da Educação Básica e Ensino Superior) e 1.252 trabalhadores da limpeza pública.

Imunização completa

Em Curitiba, 584.621 pessoas receberam a segunda dose da vacina até quinta-feira (26/8) e outras 37.834 pessoas receberam a vacina em dose única, completando esquema vacinal anticovid.

A cidade já aplicou 1.303.416 unidades da vacina anticovid – primeira e segunda doses ou dose única.

Doses recebidas

Até o momento, Curitiba recebeu do Ministério da Saúde, repassadas pelo Governo do Paraná, 2.023.817 doses de vacinas, sendo 1.294.284 para primeira dose, 690.458 para segunda dose e 39.075 doses de aplicação única. Nesse montante já estão contabilizados os 5% de reserva técnica.

A reserva técnica é uma medida de segurança, faz parte dos protocolos da logística e é necessária para evitar problemas no fluxo de imunização que possam ser causados por imprevistos eventuais, como por exemplo, quebra acidental de frascos.

O município tem capacidade para vacinar até 30 mil pessoas por dia e o avanço do cronograma de imunização ocorre à medida que as doses são com o envio de novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao governo estadual, responsável por distribuir os lotes do imunizante aos municípios.

