A maioria das famílias das 140 mil crianças e estudantes da rede municipal optou pelo formato híbrido de ensino, com aulas presenciais e videoaulas da TV Escola Curitiba, para o retorno das atividades em escolas e CMEIs, a partir de segunda-feira (02).

No preenchimento do formulário para a escolha do formato, que ficou disponível até esta terça-feira (27) no site da Educação, 65% dos pais ou responsáveis escolheram o ensino híbrido. Os 35% restantes escolheram permanecer no ensino remoto, com videoaulas e kits pedagógicos, sem aulas presenciais.

As unidades já estão reorganizando a distribuição das turmas. O limite de ocupação, conforme o protocolo de retorno das atividades presenciais, é de até 50%.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba reduz aulas presenciais a uma semana por mês e mudança desagrada pais

>> Grávidas vacinadas com AstraZeneca vão receber segunda dose da Pfizer ou CoronaVac

“Todas as unidades receberam equipamentos e cuidados necessários para um retorno seguro, com máscaras, face shields, totens de álcool em gel, tapetes sanitizantes, termômetros, serviços de sanitização. Mas, quem preferir seguir no remoto, tem esta opção”, diz a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Na próxima segunda-feira (02), todas as 415 escolas municipais e CMEIs retomarão às atividades híbridas, com oferta de aulas presenciais somadas a videoaulas àqueles que escolheram o híbrido.

O retorno será escalonado. No dia 2, voltam os alunos do 4º, 5º, 8º e 9º anos do Fundamental. A partir de 16 de agosto, retornam os estudantes do 1º ao 3º e do 6º e 7º.

“Sempre será respeitado o limite de até 50% da ocupação previsto no protocolo, porém, como o retorno está escalonado por ciclos, a ocupação média ficará bem abaixo desse número”, afirma a secretária.

Na Educação Infantil também haverá escalonamento. De 2 a 13 de agosto, irão às unidades as crianças dos prés I e II e único, bem como as do Maternal II. A partir de 16 de agosto, podem voltar ao presencial (no formato híbrido) os berçários e as turmas de Maternal I.

A TV Escola Curitiba segue com os conteúdos na tevê aberta e no canal do YouTube. Os canais são o 4.2 (Rede Massa), 9.2 (Paraná Turismo) e 16.4 (TV Evangelizar).

Quando as crianças e os estudantes que optaram pelo formato híbrido estiverem em casa, acompanharão as videoaulas.