A saúde dos curitibanos vai passar por uma verdadeira prova de fogo nesta semana. Uma nova frente fria mantém os dias instáveis, com possibilidade de chuvas ocasionais desta segunda até quarta-feira. Na quinta, a previsão é de tempo aberto, mas a partir de sexta-feira o frio chega e chega com força, com possibilidade de temperaturas negativas e geada forte para Curitiba e várias regiões do estado.

Ainda falando sobre o início da semana, “a instabilidade atmosférica aumenta a partir das regiões oeste, sudoeste e centro-sul. Nestes setores, são esperadas pancadas de chuvas já no período da manhã. No decorrer da tarde, a instabilidade aumenta também no leste paranaense, com pancadas de chuvas”, diz a previsão do Sistema de tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Nas regiões mais ao norte do Estado, o tempo permanece estável com os termômetros registrando 30ºC em algumas localidades, como em Paranavaí e Umuarama. Em Curitiba, a mínima prevista para hoje é de 13°C e a máxima 24°C. No litoral a previsão é semelhante, com temperaturas variando de 16°C a 23°C.

A condição do tempo fica semelhante na terça e na quarta. A partir de quinta, as temperaturas começam a cair. Na sexta-feira a mínima chega a 8°C, no sábado a apenas 4°C e domingo a 2°C, com previsão de geada.