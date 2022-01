Pagar todas as contas de início de ano é quase um pesadelo para milhões de pessoas. Elas podem até significar um impacto em seu bolso, mas com um bom planejamento financeiro, é perfeitamente possível pagá-las sem prejudicar o bolso. A dúvida que bate, é válido pagar em longas parcelas ou à vista para se livrar de vez do boleto? Impostos, material escolar, matrícula e tantos outros pagamentos chegam em janeiro e a calculadora ganha espaço no dia a dia.

Para buscar a melhor opção na hora de pagar as contas, a Tribuna do Paraná procurou o Guilherme Marques Moura, doutor em Desenvolvimento Econômico e professor da Escola de Negócios da Universidade Positivo (UP). Acostumado a lidar com os números, Guilherme acredita que o primeiro passo é organizar uma planilha para não se perder com a quantidade de boletos. “O primeiro passo é colocar tudo no papel ou em uma planilha. Organizar tudo que vai ser pago e o que temos a receber”, orientou o professor.

IPTU 2022

O Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), é um tributo anual que incide sobre todos os proprietários de imóveis e terrenos do país. A responsabilidade dos municípios, portanto, as prefeituras é que determinam o seu valor final. Em Curitiba, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou que a correção dos valores do IPTU para 2022 sejam limitados à variação da inflação. Para pagar o imposto, o contribuinte define se paga a vista com um desconto de 4% ou em 10 parcelas fixas.

“Depende muito da pessoa, mas o desconto é pequeno para bancar a vista, Na minha opinião, não vale muito a pena, pois esse dinheiro pode ser usado em uma emergência”, explicou Guilherme.

IPVA 2022

Os proprietários de carro também têm um imposto para acertar no início do ano: o IPVA 2022 (Imposto sobre Veículos Automotores). Ele incide sobre os veículos e é cobrado anualmente.

Assim como o IPTU, o valor do IPVA também é calculado a partir do valor venal do veículo, ou seja, a partir do valor que ele teria se fosse colocado à venda definido pelo Estado em que está registrado. Para 2022, pagamento pode ser feito à vista, com 3% de desconto, ou até em cinco parcelas (de janeiro a maio).

“O IPVA tem uma particularidade, pois depende do veículo. Um exemplo, se o IPVA for de R$ 2 mil, os 3% vai ser de R$ 60, mas se o IPVA for de R$ 20 mil, o desconto vai ser R$ 600. Então é importante é ponderar bem caso a caso”, aconselhou Guilherme.

IPVA é um imposto que promete pesar no orçamento do paranaense em 2022. Foto: Arquivo/Aniele Nascimento.

Matrícula escolar e compra de materiais

Compra de material escolar: crianças adoram, mas os pais piram. Foto: Arquivo/Albari Rosa.

Além das mensalidades normais, as escolas particulares costumam cobrar uma taxa de matrícula. Não há muito espaço para negociação nestes valores, e ainda existe um outro grande gasto escolar no início sobre o qual os pais podem ter mais controle: a lista de material escolar.

“Se as crianças adoram essa fase, os pais têm trauma. A dica é pesquisar e utilizar a internet para isso. Na internet vai encontrar opções com todos os preços e pode ter frete grátis. Uma dica muito interessante, caso tenha condições, é pagar a mensalidade de só uma vez. Procure a escola e faça uma negociação. O 13° pode ajudar”, completou o professor da UP.

