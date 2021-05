A crise hídrica voltou a se agravar no Paraná, o que reforça os pedidos para o uso racional da água. Curitiba e outras sete cidades tiveram o abril mais seco desde o início da série histórica, em 1998. Dos 13 municípios analisados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) a pedido da Agência Estadual de Notícias (AEN), apenas em Guaratuba, no Litoral, a chuva foi superior à média.

No total, a precipitação nos 13 pontos diferentes do Estado foi de 369 milímetros (mm), ou apenas 25,7% da média histórica, estimada em 1.434,1 mm no acumulado para essas mesmas áreas.

Na Capital, que convive com um rodízio no fornecimento de água desde o ano passado, a precipitação atingiu 8,8 mm, cerca de 10% do esperado para o período (81,6 mm). O desempenho repete o abril de 2000 como os piores mensurados desde 1998.

Tendência em Curitiba que reforça o cenário de março mais seco em 24 anos, e confirma a previsão dos institutos de meteorologia para um período de baixa precipitação entre o outono e o inverno. “Nessa etapa do ano a chuva já costuma ser abaixo do normal. Mas desta vez o volume ficou ainda mais baixo. Um abril muito seco em quase todo o Paraná”, afirmou o meteorologista do Simepar, Fernando Mendonça Mendes.

Nesta segunda-feira (3), a média dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC) é de 54,08%. Uma queda significativa em relação ao último dia março, quando o índice mostrava 60,79%.

“Embora já houvesse a previsão de poucas chuvas, a situação em abril superou negativamente as nossas expectativas porque ficaram muito abaixo da média”, ressaltou o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Julio Gonchorosky. “A população tem colaborado até agora com o uso econômico da água e mantemos esse alerta para que esses hábitos de economia sejam mantidos. A intenção é passar os próximos meses com níveis mínimos de reservação”.

Pelo interior

Londrina foi a cidade em que menos choveu no mês passado entre os locais pesquisados. Apenas 0,6 mm, ante uma expectativa de 85,1 mm. Pato Branco (3 mm), Maringá (3,4 mm), Cascavel (3,8 mm), Guarapuava (4,8 mm), Umuarama (4,8 mm) e Campo Mourão (7,6 mm) aparecem na sequência, todos com o pior abril da história.

Ponta Grossa (9,6 mm), Cambará (10,8 mm) e Paranavaí (17,6 mm) também apresentaram chuvas bem abaixo da média. Já Foz do Iguaçu registrou 41,3% do volume aguardado (147,1).

E o mês de maio?

Ainda de acordo com o Simepar, as frentes frias, responsáveis pela chuva nessa época do ano, não conseguiram ingressar no Paraná com força suficiente para causar chuvas expressivas. Além disso, foram poucos os sistemas frontais que passaram pelo Paraná.

A expectativa, segundo o instituto, é que em maio as chuvas sigam abaixo da média em todo o Estado. “Precisamos saber quanto menor será esse volume. Se ruim como foi em abril ou mais perto da média histórica”, disse Mendes.

A Sanepar informou que mantém investimentos e tem antecipado obras estruturantes para mitigar os efeitos da crise hídrica. Estão em andamento em Curitiba as obras de construção de mais quatro reservatórios e a implantação de 107 quilômetros de rede que vão melhorar o sistema de distribuição de água na Região Metropolitana.

Além disso, foi antecipada a captação de água do Rio Capivari para reforçar a Barragem do Iraí, além de iniciar em breve a captação de água da Bacia do Rio Verde.

Veja o volume de chuvas de abril

CURITIBA

Abril 2021: 8,8 mm

Média do período: 81,6 mm

Porcentual: 10,7%

LONDRINA

Abril 2021: 0,6 mm

Média do período: 85,1 mm

Porcentual: 0,7%

MARINGÁ

Abril 2021: 3,4 mm

Média do período: 71,3 mm

Porcentual: 4,7%

CASCAVEL

Abril 2021: 3,8 mm

Média do período: 133,3 mm

Porcentual: 2,8%

FOZ DO IGUAÇU

Abril 2021: 60,8 mm

Média do período: 147,1 mm

Porcentual: 41,3%

GUARAPUAVA

Abril 2021: 4,8 mm

Média do período: 122,2 mm

Porcentual: 3,9%

PONTA GROSSA

Abril 2021: 9,6 mm

Média do período: 87,8 mm

Porcentual: 10,9%

PATO BRANCO

Abril 2021: 3 mm

Média do período: 146,7 mm

Porcentual: 2%

CAMPO MOURÃO

Abril 2021: 7,6 mm

Média do período: 116 mm

Porcentual: 6,5%

GUARATUBA

Abril 2021: 233,4 mm

Média do período: 189,7 mm

Porcentual: 123%

PARANAVAÍ

Abril 2021: 17,6 mm

Média do período: 85,4 mm

Porcentual: 20,6%

UMUARAMA

Abril 2021: 4,8 mm

Média do período: 98,3 mm

Porcentual: 4,8%

CAMBARÁ

Abril 2021: 10,8 mm

Média do período: 69,7 mm

Porcentual: 15,4%

PARANÁ (13 CIDADES)

Abril 2021: 369 mm

Média do período: 1.434,2 mm

Porcentual: 25,7%