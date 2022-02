A Sanepar faz um alerta à população sobre os riscos da retirada das tampas dos poços de visita (PVs) da rede de esgoto. Quando a tampa é retirada, pedras, areias e outros resíduos sólidos são carreados para os PVs, causando obstrução na rede de esgoto e extravasamento nas ruas das cidades.

Na época do verão, por causa das chuvas, algumas pessoas acabam abrindo as tampas dos PVs para escoar a água da chuva e evitar alagamento das ruas. Isso tem acontecido com alguma frequência no Litoral. No entanto, a água da chuva também pode provocar o refluxo do esgoto, causando dano ambiental, além de prejudicar o processo de tratamento.

Foi o que aconteceu nesta terça-feira (8), no PV da Avenida Ilha do Mel esquina com a Rua Lagoa Amarela, em Pontal do Paraná. A Sanepar encontrou uma pedra grande que estava obstruindo a passagem do esgoto e causou extravasamento. Foi a segunda vez que isso ocorreu no mesmo ponto em menos de dez dias.

Trechos estratégicos

Os poços de visita são unidades importantes no sistema de esgoto de uma cidade. Localizam-se em trechos estratégicos da rede para facilitar o acesso dos técnicos no serviço de monitoramento, manutenção, limpeza e desobstrução do sistema de esgoto. E não têm a função de fazer a drenagem da água da chuva.

Portanto, a Sanepar orienta a população a fazer o uso correto da rede de esgoto. A tubulação é projetada para receber apenas o esgoto doméstico, que vem das ligações dos imóveis. Não pode ser usada como depósito de lixo nem para drenar a água das chuvas.