O prefeito Rafael Greca inaugurou nesta sexta-feira (21), no Terminal Boqueirão, o wi-fi de acesso público e gratuito em Curitiba. O terminal é um dos 81 locais da cidade onde é possível utilizar a rede Wi-fi Curitiba (veja lista abaixo). Para acessar, basta fazer o cadastro previamente >>> neste link <<<.

“Agora qualquer curitibano poderá usufruir da rede Wi-fi Curitiba porque vive numa cidade inovadora”, disse Greca ao lado do vice-prefeito Eduardo Pimentel e do jovem Guilherme Henrique Dias Pereira, de 16 anos, que participa do programa Primeiro Emprego e já se cadastrou para utilizar o Wi-fi Curitiba.

+ Leia mais: Reviravolta na madrugada de sábado e supermercados não podem abrir em Curitiba

Greca e Pimentel comemoraram o compromisso cumprido de garantir o wi-fi público gratuito. “Queremos proporcionar cidadania digital aos curitibanos. A cidade inteligente é um espaço de oportunidade e igualdade para todos. Buscamos inclusão e acesso à internet de qualidade”, declarou o secretário de Administração e de Gestão de Pessoal, Alexandre Jarschel de Oliveira.

Para utilizar a nova rede nos 81 endereços, o usuário pode apontar a câmera do celular para o QRCode (código lido pelas câmeras dos smartphones) da placa de sinalização e acessar a página do Wi-fi Curitiba. Também é possível selecionar a rede de wi-fi disponível no local ou utilizar o serviço acessando diretamente o portal.

Depois de informar o login e a senha, poderá navegar pelos serviços públicos municipais que estão disponíveis na internet, utilizar suas redes sociais, pesquisar informações através da rede mundial de computadores.

Curitiba Inteligente

A iniciativa da Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Administração e de Gestão de Pessoal e do Vale do Pinhão consolida a capital paranaense como cidade inteligente. O movimento de inovação que integra diferentes segmentos da sociedade é comandado pela Prefeitura e busca soluções em diversas áreas para beneficiar todos os cidadãos.

A rede Wi-fi Curitiba se soma ao conjunto de aplicativos disponíveis ao curitibano, como o Saúde Já, o Curitiba App, 156 Mobile, além das funcionalidades que vêm sendo oferecidas em diversas áreas, como Urbanismo, Meio Ambiente, Finanças.

Dentre os locais preparados para permitir o acesso ao wi-fi público nesta primeira fase de implantação do projeto, estão as dez Ruas da Cidadania, o Centro Histórico, o Mercado Municipal, o Palácio Solar 29 de Março (sede da Prefeitura de Curitiba) e 11 terminais de ônibus. Também houve a implantação em 41 Faróis do Saber e 16 Liceus de Ofício, que terão a rede disponível, assim que estiverem abertos ao público novamente.

+ Veja também: Santa das causas impossíveis ganha estátua gigante e promete atrair mais fiéis em Curitiba

Quando o projeto estiver concluído, no segundo semestre, serão 227 locais que têm grande fluxo de pessoas preparados para oferecer esta facilidade, a exemplo de outras cidades inteligentes como Curitiba.

Alguns endereços têm mais de um ponto com internet. Este é o caso do Largo da Ordem e do Mercado Municipal. Nesta fase, ao todo, serão 254 rádios instalados com tecnologia wi-fi. Até agora, há 126 rádios instalados.

Na área de atendimento da Prefeitura de Curitiba são dois pontos de acesso, um em cada piso (subsolo e térreo). Nos terminais, nas Ruas da Cidadania e no Mercado Municipal podem variar, de dois a quatro pontos de internet. Alguns locais têm um ponto de acesso, como os Liceus de Ofícios e Faróis do Saber.

Em breve começa a instalação do wi-fi público gratuito em 145 estabelecimentos de saúde, entre unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento (UPAs).

Sem custos

Prefeito, Rafael Greca, inaugura Wi-fi Curitiba, rede pública e gratuita de acesso à internet. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Anunciado pelo prefeito Rafael Greca em janeiro, durante assinatura do protocolo de intenções entre a Prefeitura de Curitiba e o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), o projeto não tem custos para o Município.

Para implantar em cada um dos endereços, a Superintendência de Tecnologia da Informação e a equipe técnica do ICI fizeram um estudo individualizado dos locais indicados, de acordo com o fluxo de pessoas, para que o wi-fi pudesse atender o maior número de cidadãos e para que a área de cobertura estivesse adequada às características de cada local.

+ Leia mais: Parques de Curitiba têm estacionamento restrito ou fechados neste fim de semana

Nos terminais de ônibus, por exemplo, a área atendida está concentrada no embarque e onde há assentos para espera. Nas Ruas da Cidadania, os locais cobertos são os próximos às unidades de órgãos que prestam serviços públicos, os locais de passagem e de espera. Também foi levada em conta a segurança de cada ponto.

A implantação de toda a estrutura necessária, como cabeamento e instalação de equipamentos potentes para permitir o acesso simultâneo de dezenas ou centenas de pessoas, a gestão do serviço e sua manutenção consistem em projeto de responsabilidade social relativo ao atual contrato de gestão entre a Prefeitura e o ICI, firmado em 2019.

A escolha deste projeto como contrapartida social foi feita pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, que congrega diversas secretarias e órgãos municipais.

Como acessar

Para ter acesso ao Wi-fi Curitiba, o cidadão deverá ser autenticado, informando seu CPF e senha. A medida atende o marco regulatório da internet. Caso o cidadão acesse o Wi-fi Curitiba em mais de um local no mesmo dia, deverá fazer a autenticação ao chegar a cada novo ponto de acesso. Ele é automaticamente desconectado, quando sai do local.

O usuário utilizará o mesmo login e senha onde quer que esteja, sem burocracia. Para se cadastrar, basta acessar o o portal por >>> este link <<<.

A base de dados será a mesma do e-cidadão, que congrega as informações de quem já tem cadastro em aplicativos da Prefeitura de Curitiba, como o CuritibaApp e o Saúde Já.

Onde acessar a rede Wi-fi Curitiba

TERMINAIS

Terminal Barreirinha – Av. Anita Garibaldi, 4100 – Barreirinha

Terminal Boa Vista – Av. Paraná, 2451 – Boa Vista

Terminal Boqueirão – Av. Mal. Floriano, 10350 – Boqueirão

Terminal Cabral – Av. Paraná, 500 – Cabral

Terminal Campina do Siqueira – R. Padre Anchieta, 2.934 – Campina do Siqueira

Terminal Campo Comprido – R. Dep. Heitor Alencar Furtado, 4.298 – CIC

Terminal Capão Raso – Av. República Argentina, 5.229 – Novo Mundo

Terminal Hauer – Av. Mal. Floriano, 6.174 – Hauer

Terminal Portão – Av. República Argentina, 3.445 – Portão

Terminal Santa Cândida – Av. Paraná, 4.818 – Tingui

Terminal Sítio Cercado – R. Izaac Ferreira da Cruz, 3.691 – Sítio Cercado

RUAS DA CIDADANIA

Rua da Cidadania Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.700

Rua da Cidadania Boa Vista – Avenida Paraná, 3.600

Rua da Cidadania Cajuru – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Rua da Cidadania Carmo – Boqueirão – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430

Rua da Cidadania Fazendinha – Portão – Rua Carlos Klemtz, 1.700

Rua da Cidadania Matriz – Praça Rui Barbosa, 101

Rua da Cidadania Pinheirinho – Rua Winston Churchill, 2.033

Rua da Cidadania Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Administração Regional da CIC – Rua Manoel Waldomiro de Macedo, 2.470

OUTROS LOCAIS

Palácio Solar 29 de Março – Avenida Cândido de Abreu, 817 (térreo e subsolo)

Mercado Municipal – Av. Sete de Setembro, 1.865

Largo da Ordem – desde a Praça João Cândido (Belvedere) até o fim do calçadão, próximo à Rua Barão do Cerro Azul

FARÓIS DO SABER*

Farol das Cidades – Rua Eugenio Flor, 30 – Pilarzinho

Farol do Saber e Inovação Albert Einstein – Rua Ayrton Pizzatto Gusi, 241 – Xaxim

Farol do Saber e Inovação Antônio Callado – Av. Luiza Gulin, s/n – Bacacheri

Farol do Saber e Inovação Castro Alves – Rua Daniel Mikovski, 191 – Fazendinha

Farol do Saber e Inovação Cecília Meireles – Rua Milton Miramir Visinoni, 4 – Sítio Cercado

Farol do Saber e Inovação César Pernetta – Rua Capitão Leônidas Marques, 6480 – Uberaba

Farol do Saber e Inovação Clarice Lispector – Rua Luiz Leopoldo Landal, s/n – Novo Mundo

Farol do Saber e Inovação Dante Alighieri – Rua Zem Bertapelle, 55 – Santa Felicidade

Farol do Saber e Inovação Dona Pompília – Rua Ernesto Germano Francisco Hannemann, 592 – Tatuquara

Farol do Saber e Inovação Emiliano Perneta – Av. Jornalista Aderbal G. Stresser, 651 – Cajuru

Farol do Saber e Inovação Fernando Amaro de Miranda – Rua Robert Redzimski, 150 – CIC

Farol do Saber e Inovação Fernando Pessoa – Rua Prof. José Nogueira dos Santos, 1272 – Boqueirão

Farol do Saber e Inovação Gilberto Freyre – Rua Ayrton Luciano Franco, s/n – Santa Cândida

Farol do Saber e Inovação Gonçalves Dias – Rua Alexandre Marcoski, 190 – São Braz

Farol do Saber e Inovação Heitor Stockler de França – Rua Rio Iriri, 504 – Bairro Alto

Farol do Saber e Inovação Herbert José de Souza – Rua Atílio Piotto, 60 – Uberaba

Farol do Saber e Inovação João Guimarães Rosa – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 180 – Bairro Alto

Farol do Saber e Inovação Joaquim Nabuco – Rua Arthur Martins Franco, 577 – CIC

Farol do Saber e Inovação José de Alencar – Rua Valentin Nichele, 486 – Pinheirinho

Farol do Saber e Inovação Luís de Camões – Rua Ulisses Geraldo Moro s/n – Alto Boqueirão

Farol do Saber e Inovação Manuel Bandeira – Rua Saturnino Arruda dos Santos, 80 – Pilarzinho

Farol do Saber e Inovação Mário Quintana – Rua O Brasil para Cristo, 588 – Boqueirão

Farol do Saber e Inovação Pablo Neruda – Rua Clávio Molinari, 1.513 – Capão da Imbuia

Farol do Saber e Inovação Padre Antônio Vieira – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira s/n – CIC

Farol do Saber e Inovação Roberto Barrozo – Rua João Ribeiro Lemos, 361 – Novo Mundo

Farol do Saber e Inovação Rocha Pombo – Rua Itacolomi, 700 – Portão

Farol do Saber e Inovação Rubem Braga – Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.090 – Sítio Cercado

Farol do Saber e Inovação Samuel Chameki – Rua Paulo de Frontin, 780 – Cajuru

Farol do Saber e Inovação Senador Accioly Filho – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.560 – Sítio Cercado

Farol do Saber e Inovação Sérgio Mercer – Rua Padre Estanislau Piasecki, 1.037 – CIC

Farol do Saber e Inovação Tasso da Silveira – Rua Mandaguari, 128 – Pinheirinho

Farol do Saber e Inovação Telêmaco Borba – Rua Estrada da Ribeira, s/n – Atuba

Farol do Saber e Inovação Vinícius de Moraes – Rua Emílio Romani, 316 – CIC

Farol do Saber Antônio Machado – Rua Joel Jansen Junior, s/n – Núcleo Habitacional Santa Efigênia – Barreirinha

Farol do Saber Aparecido Quináglia – Rua Alcides Darcanchy, 570 – Santa Felicidade

Farol do Saber Aristides Vinholes – Rua Primeiro de Maio, 1206 – Xaxim

Farol do Saber Emílio de Menezes – Avenida Cândido Hartmann, 1675 – Bigorrilho

Farol do Saber Frei Miguel Bottacin – Rua Orlando Luis Lamarca, 430 – CIC

Farol do Saber Machado de Assis – Rua Arthur Leinig, 635 – Vista Alegre

Farol do Saber São Pedro e São Paulo – Rua Luiz Nichele, 99 – Umbará

Farol do Saber Tom Jobim – Rua Curupaitis, 1.449 – Portão

LICEUS DE OFÍCIOS*

Liceu de Ofícios Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323

Liceu de Ofícios Boa Vista – Av. Paraná, 3.600

Liceu de Ofícios Caic Cândido Portinari – Rua Antônio Geroslau Ferreira, s/n

Liceu de Ofícios Cajuru – Rua Leonardo Novicki, 983

Liceu de Ofícios Campo Comprido – Rua Eduardo Sprada, 4.520

Liceu de Ofícios Carmo – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430

Liceu de Ofícios Casa Klemtz – Rua Carlos Klemtz , s/n , Bosque da Fazendinha

Liceu de Ofícios Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150

Liceu de Ofícios Curitiba – Rua Monsenhor Celso, 35

Liceu de Ofícios Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1700 – Sala 42

Liceu de Ofícios Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033

Liceu de Ofícios Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Liceu de Ofícios Santa Rita – Av. Pero Vaz de Caminha, 560

Liceu de Ofícios Uberaba – Rua Augusto David de Morais, 160

Liceu de Ofícios Vila Hauer – Rua Oliveira Viana, 1.804

Liceu de Ofícios Vila Tecnológica – Rua Nova Esperança esquina c/ Lupionópolis, s/n

*Nos Faróis do Saber e nos Liceus de Ofícios, o Wi-fi Curitiba entrará em funcionamento quando as unidades forem reabertas para o atendimento à população.