A desculpa de que a crise da pandemia de covid-19 ou as dificuldades financeiras atrapalham o início de uma atividade física ainda vale em Curitiba? Pelo que apurou a Tribuna do Paraná, não. Só fica tranquilo ou tranquila que esta matéria não vai trazer um balanço das contas dos curitibanos, mas dicas simples de como aproveitar de graça os espaços ao ar livre para o início ou continuidade dos exercícios físicos que você tanto vê o seu vizinho ou vizinha praticando.

Nas academias ao ar livre, por exemplo, é só deixar o preconceito de que o local é para idoso. Pelo contrário, o espaço foi projetado para pessoas a partir de 12 anos de idade segundo a própria prefeitura de Curitiba. Lá tem aparelhos para exercícios aeróbicos, de força e alongamento. A diferença para uma academia paga é que ali não tem as anilhas com diferenças de peso.

As atividades são feitas com o peso do corpo. “Até por isso é que a desculpa para não começar fica meio esfarrapada”, brinca a professora de educação física e personal trainer Rafaela Fernandes Nitsch, 22 anos, que passou algumas boas dicas pra quem quer cuidar da saúde sem gastar nada.

Ela, que sempre gostou de esportes, é uma entusiasta dos exercícios físicos ao ar livre. “É possível manter a saúde sem ter que pagar uma academia. A academia ao ar livre é ideal para quem quer começar. Como é o peso do corpo que está sendo utilizado, há menos chance de lesões. Mas a dica é não começar de qualquer jeito. Busque orientação profissional em um primeiro momento”, explica a professora.

Vale considerar que a moda agora, nas redes sociais, é aprender a perder o peso e a barriguinha de chope, no caso dos homens, ou a pochete, no caso das mulheres, na faixa dos 40 anos de idade. “Quem quiser um condicionamento físico também levando em conta a perda de peso e a estética para essa faixa etária, é um pouco mais complexo. Há exercícios específicos e tem toda a parte nutricional. O importante é começar e não desistir. É possível sim”, destaca a Rafaela Nitsch.

Aparelhos usam o peso do corpo para a prática de exercícios físicos. Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná.

Exercícios pra todas as idades

Zanon Macedo, dono do blog Emagrecer é pra já!, da Tribuna, vive dizendo que o metabolismo dos 40 é mais lento, por isso exige exercícios mais puxados. “Depois dos 40 anos você precisa entender que para diminuir a barriga você precisa de exercícios que acelerem o seu metabolismo e ativem a queima de gordura localizada da barriga”, explica Zanon em um de seus posts.

Ele também ressalta que exercícios simples como polichinelo, agachamento livre e flexão braço pode ajudar. “Esses exercícios e as suas variações trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, inclusive o abdômen, com alta demanda energética e intensidade que geram um estímulo que deixa o metabolismo acelerado e te fazem queimar mais gordura por até 48 horas”, aponta.

Rafaela Fernandes Nitsch é professora de educação física e personal trainer e deixa boas dicas para quem quer cuidar da saúde sem gastar nada nas academias ao ar livre. Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná.

É quase o que a Rafaela Nitsch diz sobre aproveitar o espaço ao ar livre para evoluir nos objetivos. “Nas academias ao ar livre tem aparelhos para exercício aeróbico, alongamento e de força. Mas, além delas, você pode optar por outros estilos. Tem o tênis, as séries de exercícios funcionais. Por exemplo, você pode levar elásticos e cordas para a academia ao ar livre e fazer muita coisa”, destaca.

Mesmo o trabalho de um personal trainer pode ser dividido entre amigos e ficar mais em conta. “É importante esse apoio, pois é o profissional que vai direcionar a caminhada de quem pretende se exercitar. Hoje em dia, dá para trabalhar em grupo e dividir o custo. E não precisa ser todos os dias na companhia desse profissional, o que também facilita”, diz a Rafaela Nitsch.

Resumindo, não há desculpa para você deixar de encarar os exercícios físicos em qualquer idade. E você, da turma da selfie pós 40 anos pode deixar muita gente com inveja do “corpitcho” sem gastar um tostão sequer – ou investir com sabedoria no trabalho de um profissional da educação física.

Enquanto você pensa, fica de olho nas dicas do vídeo produzido pela reportagem em uma academia ao ar livre de Curitiba.

