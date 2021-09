Aglomerações de pessoas e irregularidades no funcionamento de pontos comerciais foram constatadas pela operação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) em Curitiba, entre a noite de sexta-feira (10) e a madrugada de domingo (12). As equipes fecharam 15 estabelecimentos e os agentes municipais aplicaram R$ 1,4 milhão em multas.

Durante as abordagens houve a dispersão de 2.058 pessoas que não respeitaram o distanciamento e o uso de máscaras.

O trabalho contínuo da Aifu tem como intuito reforçar a importância do cumprimento das medidas preventivas de combate à contaminação do coronavírus. As ações são feitas com base nas normas estabelecidas nos decretos estadual e municipal, principalmente em pontos reincidentes com relação ao desrespeito às regras.

Entre sexta-feira (10) e domingo (12), as equipes abordaram 20 estabelecimentos, dos quais 15 foram fechados. Também houve a lavratura de 51 autuações administrativas por parte dos profissionais das secretarias municipais do Urbanismo e do Meio Ambiente.

Durante a fiscalização, os policiais militares e demais integrantes se depararam com várias aglomerações de pessoas na cidade. Somando-se os dois dias de trabalho, foram dispersadas 2.058 pessoas. Na abordagem a um dos locais, no sábado, os policiais militares foram acionados após denúncia de perturbação do sossego em um bar no bairro Batel. Lá, constataram uma aglomeração de cerca de 100 pessoas. O responsável pelo estabelecimento foi multado em R$ 200 mil pelos agentes municipais e o local fechado.

Na sexta-feira, em um dos pontos, no bairro Boqueirão, a Aifu localizou uma aglomeração de cerca de 300 pessoas que não usavam máscara facial. O público foi dispersado e o responsável pelo local multado em R$ 200 mil e encaminhado para lavratura do Termo Circunstanciado.

Houve ainda outros pontos de aglomeração na cidade, como ocorreu no bairro São Francisco, no sábado, onde dois bares foram abordados pelos policiais militares e agentes municipais, cada um com um público de cerca de 70 pessoas. Ambos foram fechados e os frequentadores dispersados.

Um deles foi autuado pelo município em R$ 50 mil por não controlar a capacidade de pessoas e em mais R$ 11.803,46 por desvirtuamento de ramo no alvará (não poderia ter atividade de música), além de mais uma multa de R$ 5 mil por não ter licença ambiental para equipamentos de som. O outro bar também foi autuado pelos órgãos municipais em R$ 10 mil por não controlar o distanciamento social.

Ainda no sábado, a Aifu também esteve em uma casa noturna no bairro Prado Velho onde havia cerca de 200 pessoas. O estabelecimento foi fechado e autuado pelo município em R$ 100 mil por não controlar o distanciamento e em mais R$ 5 mil por não ter licença ambiental. Já no bairro Boa Vista, um bar foi autuado em R$ 10 mil e dispersado um grupo de 20 pessoas.

