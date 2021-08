Uma ação solidária que ocorre em Curitiba nesta sexta-feira (6), no Centro Cívico, está arrecadando cestas básicas, roupas de frio e cobertores para beneficiar pessoas do bairro Tatuquara, em extrema vulnerabilidade social. A campanha se chama “Abrace o Tatuquara” e foi postada nas redes sociais pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná (Sejuf).

+Leia mais! Paraná recebe 415.790 vacinas contra a covid-19 nesta sexta. Veja para quem vão as doses

Quem deseja fazer a sua doação deve se dirigir até o estacionamento do Palácio das Araucárias, no Centro Cívico, das 9h às 17h. O local fica na Rua Jacy Loureiro de Campos, sem número.

Vale destacar que as doações serão recebidas no sistema drive thru, sem a necessidade da pessoa descer do veículo. A medida é tomada para manter os protocolos sanitários contra o contágio do coronavírus (covid-19).

+Viu essa? Novas ondas de frio vão derrubar temperaturas nas próximas semanas

Mais detalhes somente no local. Clique e veja postagem nas redes da Sejuf.

Web Stories