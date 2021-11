A Prefeitura de Curitiba vai arrecadar brinquedos novos para doar a crianças em situação de risco atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS), principalmente aquelas acolhidas por determinação da Justiça e que são matriculadas na rede municipal de ensino. As doações podem ser feitas até 10 de dezembro nas Ruas da Cidadania e nas lojas dos supermercados Condor. A expectativa é presentear aproximadamente 3.000 crianças de até 12 anos de idade.

Os brinquedos serão entregues em festas de Natal que serão realizadas nas dez regionais da cidade, em datas a serem definidas. Os eventos vão seguir os protocolos sanitários para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Para a arrecadação, a Prefeitura pretende contar mais uma vez com a solidariedade dos empresários, comerciantes e da população curitibana. “Esperamos sensibilizar a todos para participar desta grande ação solidária. Depois de um período difícil, em função da covid-19, queremos transformar o Natal dessas crianças em um momento de felicidade e confraternização”, diz o presidente da FAS, Fabiano Vilaruel.

Onde doar

As doações podem ser feitas até 10 de dezembro, nas dez Ruas da Cidadania e nas lojas da rede de supermercados Condor.

Ruas da Cidadania

Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1700

Boa Vista – Avenida Paraná, 3.600

Carmo/Boqueirão – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (Praça Nossa Senhora do Carmo)

Cajuru – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

CIC – Rua Manoel Waldomiro de Macedo, 2.470

Matriz – Praça Rui Barbosa, 101

Pinheirinho – Rua Winston Churchill, 2.033

Fazendinha/Portão – Rua Carlos Klemtz, 1.700

Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – esquina com a Rua Presidente João Goulart

Lojas Condor

Água Verde – Av. Água Verde, 860

Ahú – Av. Anita Garibaldi, 1729

Atuba – Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 312

Bigorrilho – Rua Martin Afonso, 2.800

Boa Vista – Rua Lodovico Geronazzo, 805

Boqueirão – Av. Marechal Floriano Peixoto, 7.486

Cajuru – Rua Natal, 1.155

Cidade Industrial – Rua João Dembinski, 1.410

Cidade Industrial – Rua João Bettega, 3.930

Cristo Rei – Rua Fioravante Dalla Stella, 66

Novo Mundo – Av. Brasília, 6.900

Novo Mundo – Rua Visconde do Serro Frio, 164

Pilarzinho – Rua Amauri Lange Silvério, 1.130

Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.170

Santa Felicidade – Av. Manoel Ribas, 8.243

Santa Felicidade – Av. Ver. Toaldo Túlio, 3.650

Santa Quitéria – Rua João Alencar Guimarães, 2.126

São Francisco – Rua Nilo Peçanha, 1.000

Seminário – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.868

Sítio Cercado – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.868

Uberaba – Av. Comendador Franco, 6.005

Vila Guaíra – Av. Presidente Wenceslau Braz, 790

Xaxim – Rua Francisco Derosso, 3.300

