Cerca de 400 crianças da Comunidade Jardim Santos Andrade, no bairro Campo Comprido, em Curitiba, serão presenteadas com chocolates e outros alimentos no próximo sábado (16), véspera da Páscoa. Além dos doces, as crianças também poderão participar de diversas brincadeiras. O evento é organizado pela GoodTruck Brasil, organização sem fins lucrativos que desde 2016 busca “levar comida de onde sobra para onde falta”.

Segundo a coordenadora do projeto, Camila Lívero, esta será a segunda ação realizada este mês na cidade. “No último domingo (10) atendemos 200 crianças na Comunidade Nova Primavera, na Cidade Industrial em Curitiba (CIC). A gente fica feliz em trazer um pouco de alegria e presentes para as famílias da região”, afirma.

Voluntários organizam as doações. Foto: Reprodução/Instagram

Para estes eventos, a ONG conta com o apoio financeiro de doadores pelo site goodtruck.org.br. A fintech brasileira Ebanx e o aplicativo Produttivo participam com doações e voluntários na festa deste sábado. O armazém Pophouse e a Cassinelli Alimentos também são doadores.

Para colaborar com o GoodTruck Brasil acesse: GoodTruck – Comida para a alma.