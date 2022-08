Um acidente envolvendo um caminhão e sete veículos deixa o trânsito lento na Linha Verde, nas proximidades do tubo da Vila São Pedro, no bairro Xaxim, em Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa precisou ser encaminhada ao hospital pelo Samu.

Ainda segundo a PRF, parte da pista sentido Atuba esteve fechada ao trânsito. Agentes orientam os motoristas que passam no local.

A princípio, um caminhão teria freiado bruscamente e os carros que vinham atrás foram obrigados a pisar do freio. A partir daí, um grande engavetamento de veículos foi criado. A PRF não informou o estado da pessoa ferida.