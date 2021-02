Mais um acidente neste fim de semana de carnaval deixou três pessoas feridas no domingo (14) à noite, na BR-376, em Guaratuba, na altura do quilômetro 673, sentido Sul. O acidente foi por volta das 21h. Três caminhões bateram e outros oito veículos se envolveram em uma colisão múltipla após a primeira batida. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de São José, em Joinville, com ferimentos leves. Este é o terceiro acidente registrado na região da Serra em um curto período de tempo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro caminhão a bater estava carregado com 25 mil quilos de produto perigoso (ONU 2014 – Peróxidos), quando o motorista se deparou com o trânsito lento à sua frente. Ele não conseguiu parar a tempo, ocasionado as múltiplas colisões.

A PRF ainda informou que o motorista não possuía curso específico para o transporte de produtos perigosos (MOPP). Foi também constatado que o rodado do lado direito do segundo eixo do semirreboque estava com o freio isolado e inoperante. O motivo do acidente, segundo informou a PRF, teria sido o não funcionamento dos freios. A PRF explica que o próprio motorista repassou essa informação.

O motorista foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Cívil de Guaratuba por possível prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com agravante. A pista sentido Santa Catarina permaneceu interditada e foi liberada por volta da meia-noite desta segunda-feira (15).

Rotina de acidentes?

Na tarde do domingo (14), por volta das 13h, um engavetamento envolvendo outros três caminhões, também na pista sentido Santa Catarina da BR-376, em Guaratuba, interditou a rodovia. A fila de carros chegou a quatro quilômetros de congestionamento. Um homem de 48 anos, motorista de um dos caminhões, morreu no local. A ocorrência foi no Km 665 e provocou derramamento de carga.

Já no no sábado (13), um acidente envolvendo um caminhão que carregava produto tóxico e um carro na BR 376, em Guaratuba, deixou a mesma estrada totalmente interditada por aproximadamente cinco horas. Os três ocupantes do carro de passeio foram encaminhados a hospitais de Joinville, em Santa Catarina, em estado leve.

No dia 25 de janeiro, um ônibus tombou e despencou da pista no km 668, na BR 376, em Guaratuba. No acidente, 19 pessoas morreram no local.