Um acidente entre um caminhão, uma van e um outro carro deixa o trânsito lento no Contorno Sul, na Cidade Industrial de Curitiba. Apenas veículos leves estão seguindo em uma das faixas e com a lentidão, o congestionamento na rodovia que já esteve completamente bloqueada, chegou a aproximadamente 20 km. Os envolvidos na colisão sofreram ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 7h30, no km 597 da BR-376 . De acordo com informações iniciais, o caminhão se perdeu, invadiu a pista contrária e bateu na van e no veículo Honda Fit. Agentes da PRF estão no local para ajudar no trânsito, que segue lento no local.

Duas passageiras do Honda Fit sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital. O motorista do caminhão e da van, e mais um passageiro não ficaram feridos.

O congestionamento chegou a ter 20 km nesta manhã, provocado pela interdição completa da rodovia. Mas uma das pistas foi liberada para veículos leves por volta das 11h, que seguem de maneira lenta.