Um acidente envolvendo um caminhão carregado com uma carga de pisos cerâmicos bloqueia a BR-116, no sentido Curitiba, nesta sexta-feira (10). O tombamento da carga do veículo, que ocorreu por volta das 8h no km 47 da rodovia, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, espalhou a cerâmica pelas pistas. Veja vídeo abaixo.

Pouco antes das 13h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que meia pista e o acostamento foram liberados, mas o trânsito ainda segue fluindo lentamente no local. Mais de 20 quilômetros de congestionamento se formaram na rodovia, no sentido Curitiba, nesta manhã, segundo informações da concessionária Artéris Régis Bittencourt. As filas se concentraram em dois pontos, do km 16 ao km 28, e do km 42 ao km 47.

Sem feridos

De acordo com a PRF, não houve feridos no acidente e o caminhão bitrem foi removido da rodovia por volta das 9h30. Mas a carga, que causa a interdição na estrada, ainda aguardava a chegada de uma máquina que virá de Cajati (SP).

