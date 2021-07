O tombamento de uma carreta carregada com sacos de cimento interdita parcialmente a BR-376 na região do quilômetro 615, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba e complica a vida dos motoristas na tarde deste domingo (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorrido por volta das 15h, na pista que leva a Curitiba, causa lentidão nos dois sentidos da rodovia. No sentido capital paranaense, o tombamento da carreta interdita totalmente a pista. No local, o tráfego é desviado para marginal no km 617. Não há informações sobre feridos.

Conforme a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, por volta das 16h, havia quatro quilômetros de lentidão para quem seguia rumo a Curitiba. Já no sentido Santa Catarina, ainda segundo a concessionária, há o desvio por acostamento e marginal, e a fila de carros chega a três quilômetros.

Reflexos do acidente

O tombamento da carreta na BR-376 causa reflexos e congestionamento no km 102,2 da BR-116, em São José dos Pinhais. Conforme a Arteris Litoral Sul, por volta das 16h eram registrados dois quilômetros de lentidão no sentido sul, devido ao acidente anterior.

Movimento agora nas estradas da região de Curitiba

