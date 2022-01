Uma colisão envolvendo um ônibus e sete carros deixou uma das vias da BR-376 interditada, no sentido Santa Catarina, no começo desta tarde de segunda-feira (10). O acidente aconteceu na altura do km 676, no município de Guaratuba.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas ficaram feridas neste acidente. Elas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para um hospital da região. Além disso, ambulâncias da concessionária Arteris, que administra o trecho, foram acionadas para dar apoio e avaliar a situação.

