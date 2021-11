Um acidente envolvendo quatro carros na Rua Martim Afonso, no Bigorrilho, em Curitiba, deixou o motorista de um dos veículos gravemente ferido na noite do domingo (14). A ocorrência foi por volta das 22h e há suspeita de racha. O trânsito de veículos no local chegou a ser fechado por cerca de duas horas.

Conforme relato de motoristas à equipe da RPC, um dos veículos, em alta velocidade, furou o sinaleiro na esquina com a Rua Euclides da Cunha e bateu na traseira de um outro carro, que acabou batendo em, pelo menos, outros dois.

Conforme explicação do Corpo de Bombeiros, o motorista que provocou a primeira batida ficou preso nas ferragens do veículo e foi encaminhado para um hospital com ferimentos graves. A Polícia Militar (PM) informou, também à RPC, que no carro dele tinham bebidas alcoólicas.

Segundo os relatos das testemunhas no local, um outro carro também estaria em alta velocidade antes do acidente, mas fugiu.

