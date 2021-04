Um carro colidiu em um vagão de trem nesta terça-feira (6), por volta das 11h40, no bairro Cristo Rei, em Curitiba. A batida provocou congestionamento nas proximidades da Rua Padre Germano Mayer e de acordo com testemunhas, a motorista do carro teria avançado em direção ao comboio. Ninguém ficou ferido com a colisão.

De acordo com a nota divulgada pelo Rumo, empresa responsável pelo trem, a composição estava realizando a travessia em uma passagem em nível, segundo os protocolos de segurança, quando foi atingida pelo carro. Ainda segundo testemunhas que acompanharam o acidente, o carro saiu de um estacionamento e bateu em um dos vagões.

A concessionária orienta à população que conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a linha férrea é sempre preferencial. É obrigatório que os veículos parem sempre em uma distância segura, com atenção redobrada à sinalização visual e sonora. A circulação no local já foi restabelecida”, relatou a Rumo em nota.

Aviso Sonoro

Ano passado, um grave acidente envolvendo um trem e um micro-ônibus deixou uma pessoa morta e pelo menos dez feridas no bairro Cajuru, em Curitiba, na Rua Osiris Dal Corso. O motorista do micro-ônibus alegou que não ouviu a buzina do trem e neste sentido, um projeto de lei foi aprovado por vereadores de Curitiba que determinaram que volume dos apitos de alerta sonoros de trens que circulam no espaço urbano de Curitiba deverá ficar “entre 96dB e 110dB, de acordo com a norma da ABNT NBR 16.447/2016.