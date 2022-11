O policial militar lotado no 13º Batalhão, Rodrigo Gonçalves, morreu em um acidente de trânsito na linha férrea, na madrugada deste domingo (13), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele era o passageiro do veículo Fiat Siena que bateu contra um trem.

Segundo informações, após a colisão, o policial caiu em um córrego e não resistiu. Outras duas pessoas estariam no Fiat Siena, mas ainda não foram localizadas. No local da batida, existe sinalização da passagem do trem sobre os trilhos.

Nas redes sociais, muita lamentação de amigos e familiares com a perda de Rodrigo Gonçalves. Ainda não se tem a informação do horário e local do velório.