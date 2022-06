Um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (17) envolvendo três carros deixou três pessoas mortas em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba(RMC). A colisão ocorreu na Rodovia do Xisto.

Segundo a equipe de socorristas, o motivo da batida teria sido um veículo que vinha no sentido Curitiba que invadiu a pista contrária e atingiu de frente os outros carros. As mortes foram no mesmo veículo, que trafegava com uma carretinha.

Dentro do Monza, estavam dois homens e uma mulher; outras duas pessoas que estavam no carro foram encaminhadas ao hospital em estado grave. Ao todo, 12 pessoas estiveram envolvidas no acidente. Sete tiveram ferimentos leves.

A pista chegou a ser interditada para o atendimento da ocorrência, e se formou um congestionamento de pelo menos três quilômetros.

