Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo quatro caminhões na tarde desta terça-feira (22), na BR 277, em Morretes, Litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi traseira, por volta das 13h, na altura do km 40.

Ainda de acordo com a PRF, houve bloqueio total da rodovia no sentido Paranaguá. Até por volta das 15h30, as equipes ainda trabalhavam no atendimento da ocorrência e aguardavam a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

Não há informações sobre o tamanho do congestionamento de veículos na região do acidente. Por volta das 15h, o trânsito seguia apenas pela faixa da esquerda.

Também não havia mais detalhes sobre outras possíveis vítimas ou sobre o estado de saúde delas.