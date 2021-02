Um acidente envolvendo um caminhão que carregava produto tóxico e um carro na BR 376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, no sentido Santa Catarina, deixou a estrada totalmente interditada na manhã deste sábado (13) por aproximadamente cinco horas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento no trecho chegou a 23 km de fila. O motorista do caminhão foi encaminhado à delegacia de Guaratuba.

A batida entre o caminhão que transportava dicloreto de paraquate e o carro Celta branco aconteceu às 6h30 no km 679. As primeiras informações dão conta que a carreta tombou em cima do carro que era ocupado por um casal e uma criança. O estado clínico dos ocupantes do veículo de passeio não preocupa. Uma menina de 6 anos foi encaminhada ao Hospital Infantil, em Joinville (SC). Já os adultos, um homem de 33 anos e a mulher de 32 foram levados para o Hospital São José de Joinville.

Já o condutor do caminhão que saiu de Salto, no interior de São Paulo foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Guaratuba. No veículo, foi verificado que o disco tacógrafo está ausente e duas cuícas de freio estão isoladas. O motorista passou pelo teste do bafômetro e nada foi apontado.

A Arteris Sul, concessionária que administra o trecho, informou ao lado da PRF que a pista sentido Santa Catarina permaneceu totalmente interditada e depois de cinco horas, aconteceu a liberação da via. Por questões de segurança, o bloqueio de tráfego iniciou no posto da PRF, no km 662, em Tijucas do Sul. Produto perigoso corrosivo e tóxico vazando em direção ao rio.