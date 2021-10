Um acidente envolvendo dois caminhões, sendo um deles carregado com cerveja, interdita na manhã desta terça-feira (26) trecho da BR-376, rodovia que liga o Paraná e Santa Catarina. O acidente ocorreu no quilômetro 674 da rodovia, em Guaratuba, litoral paranaense. Não há vítimas.

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, a colisão seguida de saída de pista ocorreu por volta das 7h40, no sentido Sul (Santa Catarina). Dois caminhões se envolveram no acidente e uma grande carga de cerveja foi parar na estrada. Equipes da concessionária seguem no local para realizar limpeza da pista.

O trecho está completamente interditado e provoca congestionamento de 32 quilômetros no começo da tarde. Também há bloqueio no km 662, no Alto da Serra. Não há previsão de liberação.

