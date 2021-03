Um acidente entre dois caminhões complica o trânsito na região do início do Contorno Sul (BR-376), entre os bairros Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e Orleans, na tarde desta segunda-feira (1º). A batida aconteceu por volta das 15h30, no viaduto que passa sobre a BR-277 e segundo informações iniciais, resultou apenas em danos materiais nos veículos envolvidos. Não há relatos de feridos.

LEIA MAIS – Petrobras anuncia mais um reajuste. Gasolina fica 4,8% mais cara após troca de comando

Após a colisão, as pistas ficaram bloqueadas pelos caminhões no acesso ao viaduto, formando um longo congestionamento na região, o que traz transtornos para os motoristas que trafegam no sentido sul das vias. A Tribuna do Paraná flagrou a movimentação no local. Veja as imagens:

No sentido norte

Ainda no Contorno Sul, uma nova colisão envolvendo um caminhão aconteceu na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h30, mas desta vez, no sentido norte da via.

A nova batida, que ocorreu a apenas cerca de dois quilômetros de distância do primeiro acidente, também provoca filas e lentidão na rodovia, na região da CIC. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) presta atendimento no local.