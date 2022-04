Um acidente envolvendo dois caminhões interditou totalmente a BR-376 em Guaratuba, no Litoral paranaense, na manhã desta terça-feira (19). A colisão aconteceu no km 670 da rodovia, sentido Santa Catarina. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão em atendimento no local. Ainda não se sabe se há feridos.

De acordo com informações fornecidas pelas redes sociais da PRF, o trânsito na região é lento, mesmo com uma das faixas tendo sido liberada no início da tarde. O congestionamento já alcança 21 km de fila.

