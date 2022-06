Um acidente envolvendo um veículo BMW e um ônibus do transporte coletivo deixou quatro pessoas feridas em Curitiba, na madrugada deste domingo (5). A colisão foi no cruzamento das ruas Fernando Simas e Padre Agostinho, no bairro Mercês. A Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) está apurando o caso, e informações preliminares apontam que o motorista do veículo de luxo estaria embriagado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três das vítimas estavam na BMW, e precisaram do apoio dos oficiais para deixar o veículo. O outro ferido estava na linha Madrugueiro São Braz, e era o único passageiro no coletivo no momento do acidente. Os feridos foram encaminhados aos hospitais Evangélico Mackenzie e Cajuru, sem risco de morte.

O impacto da batida foi tão forte, que o ônibus chegou a atingir o muro lateral do Colégio Positivo. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) atendeu a ocorrência e encontrou garrafas de bebidas alcoólicas dentro da BMW.

