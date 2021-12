Um acidente entre um ônibus ligeirinho do transporte coletivo de Curitiba e uma ambulância da prefeitura de Rio Branco do Sul, município da região metropolitana, deixou cinco pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (24), nas Mercês. A ocorrência foi no cruzamento das ruas Presidente Taunay e Rosa Saporski, por volta das 8h, e foi atendida pelo Siate.

Segundo as informações do local, ficaram feridos um homem de 67 anos e uma mulher de 69 anos, encaminhados ao Hospital Cajuru, também uma adolescente de 15 anos e uma mulher de 42 anos, encaminhadas ao Hospital Evangélico, e uma mulher de 28 anos, encaminhada ao Hospital do Trabalhador.

Duas das vítimas estavam na ambulância e as outras três no ônibus. A informação é de que duas vítimas sofreram fraturas no crânio e uma terceira apresentou fratura na costela. De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas não correm risco de morte, mas um dos feridos chegou a ficar preso nas ferragens do ônibus.

No momento do acidente, para o atendimento das vítimas, o trânsito chegou a ficar lento no local. Foram usadas três ambulâncias para o socorro das vítimas.

