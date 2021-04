Um motociclista de 28 anos morreu ao bater com a moto em um carrinho de espetinho na noite de quinta-feira (22), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na capital paranaense. O vídeo do acidente mostra o momento do impacto entre o carrinho de comida de rua e a moto. O carrinho estava sendo empurrado por uma mulher, que ficou ferida. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu por volta das 20h30, na Rua Luís Atílio de Macedo.

O vídeo é de uma câmera de segurança da região. Segundo a PM, a mulher que empurrava o carrinho voltava para casa. Com o impacto da moto, ela teve vários ferimentos e precisou ser encaminhada para o hospital.

Já o motociclista, quando caiu, bateu com a cabeça na via, após o capacete se soltar. O homem morreu na hora, conforme constatou a equipe de socorro. A PM também informou que o carrinho estava sendo empurrado na contramão, próximo do meio-fio.

Não há informações sobre a idade da mulher e nem sobre o estado atual de saúde dela.