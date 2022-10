Um grave acidente na Rua Vicente Michelotto, continuação da Avenida das Araucárias, na Cidade Industrial de Curitiba, deixou uma pessoa em estado grave. Os socorristas tiveram que cortar o teto do veículo para retirar o motorista Joaquim Junior, 40 anos, que teve a perna presa nas ferragens. Outras três pessoas ficaram machucadas, mas sem risco de morte.

De acordo com informações, o Gol vermelho dirigido por Joaquim e um Fluence chumbo estavam na Rua Vicente Michelotto, quando bateram de frente. Joaquim foi retirado pelos socorristas e encaminhado a um hospital. Antes de ser atendido, chegou a ligar para a esposa de dentro do carro, para informar do ocorrido e tranquilizá-la.

Após o acidente, o trânsito chegou a ter as duas pistas fechadas aos carros, mas uma das pistas foi liberada na sequência. O caminho é utilizado por motoristas que desejam seguir a Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

