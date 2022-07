Uma colisão traseira envolvendo três caminhões interditou totalmente a BR-116, Contorno Leste, na altura do km 108, na divisa de Curitiba e São José dos Pinhais no fim da tarde desta terça-feira (12).

A cabine do caminhão que colidiu com a traseira do outro veículo ficou totalmente destruída e o motorista ficou preso nas ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida consciente e encaminhada ao hospital em estado grave.

Por causa da colisão, o trânsito ficou totalmente parado no sentido São José dos Pinhais por volta das 17 horas. Somente por volta das 18h30 foi que as faixas da rodovia foram liberadas. A orientação é para que os motoristas evitem a região.