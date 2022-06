Uma colisão entre um Fiat Argo e um Ford Fiesta na BR-277, em Morretes, deixou seis pessoas feridas no início da tarde desta quarta-feira (08). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos colidiram lateralmente na altura do km 28,5, sentido Litoral.

Por causa do acidente, a rodovia ficou totalmente interditada no sentido Litoral por três horas. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o atendimento das vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

