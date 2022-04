Um grave acidente entre duas motocicletas no cruzamento da Avenida Silva Jardim com a Rua Lamenha Lins, no bairro Rebouças, região central de Curitiba, provocou uma morte e deixou uma pessoa ferida. A colisão aconteceu por volta das 16 horas e equipes do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foram acionados no local.

Segundo informações do BPTran, uma das faixas da Avenida Silva Jardim foi bloqueada para que as equipes pudessem atender as vítimas do acidente. Por causa da colisão, o trânsito na região está lento. A orientação é para que os motoristas evitem a região.

Não há informações sobre o estado de saúde da pessoa ferida. Ela foi encaminhada a um hospital da capital pelo Siate. Também não há detalhes sobre a identidade da vítima fatal.

