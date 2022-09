O motorista de um carro morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal no Contorno Sul, nas proximidades do cruzamento com a Rua Eduardo Sprada, na região da Cidade Industrial de Curitiba. O trânsito é intenso no local por causa do tempo chuvoso e do retorno do Feriado da Independência.

Um carro preto teria invadido a contramão, batendo de frente com outro carro, onde estava a vítima fatal do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) uma das fixas sentido São Paulo foi bloqueada por causa do grave acidente.

Além da PRF estão no local duas ambulâncias, um caminhão do Corpo de Bombeiros e equipe médica.

A vitima fatal do acidente não foi identificada. A PRF informou apenas que as duas pessoas feridas são do sexo feminino.