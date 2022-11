Duas pessoas morreram no início da tarde deste domingo (27), após uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba.

O acidente ocorreu perto das 13h, no km 0,2 da rodovia, na pista sentido Curitiba/São Paulo. O trecho fica próximo à divisa com o estado vizinho. Segundo a concessionária, por volta das 15h40, a faixa da esquerda seguia bloqueada e os motoristas encontravam lentidão na região do acidente.

A fila, segundo a concessionária, era de 5 quilômetros de congestionamento.

⚠️Atualização!



No km 0,2 da BR-116/PR, em Campina Grande do Sul, sentido São Paulo:



❌ Faixa esquerda bloqueada, devido a acidente;

✅ Apenas faixa direita liberada no local da ocorrência;

🚙 Fila de 5 quilômetros.



🚑 Equipes da concessionária atuam no local. https://t.co/QMv84dUKNR — Arteris Régis (@Arteris_ARB) November 27, 2022

Outro acidente

Por volta das 13h26, na mesma BR-116, mas no sentido Curitiba, um caminhão caiu da ponte da Represa do Capivari. A ocorrência foi na altura do km 42 da rodovia, também em Campina Grande do Sul.

Segundo a concessionária que administra o trecho, não há faixa bloqueada por conta deste acidente. Por volta das 16h, seguia a atendimento das equipes no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e, até o momento há informação sobre uma uma vítima ferida em estado grave, neste acidente da queda do caminhão da ponte.