Um acidente envolvendo dois caminhões na BR- 376 em Guaratuba, sentido Sul, deixa o trânsito lento e com apenas uma faixa liberada. Um motorista ficou preso às ferragens do veículo e foi encaminhado ao Hospital São José, em Joinville, em estado grave. Após o acidente, foi verificado seis quilômetros de fila, gerados por conta do bloqueio total da via logo após o acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 5h50, um caminhão de nove eixos estava entrando na BR-376, km 676 sul, saindo de um pátio localizado às margens da rodovia. O motorista disse que viu o caminhão no final da reta, permitindo que ele saísse para a rodovia.

Ao adentrar a rodovia, ele percebeu que o outro caminhão se aproximava rapidamente dele quando então houve a colisão. A PRF foi acionada às 6h30 e quando chegou ao local o motorista do caminhão que causou o acidente já estava recebendo o atendimento médico da equipe da concessionária. Em razão do acidente, ele ficou preso às ferragens do veículo, foi retirado, entubado e levado ao Hospital São José, em Joinville.

Por volta das 8h30 uma faixa sentido Santa Catarina estava liberada. O caminhão estava carregado com morangos. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

