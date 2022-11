Um acidente na Linha Verde, na madrugada desta terça-feira (15) deixou quatro pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um veículo Ford Ka perdeu o controle da direção em uma curva na pista marginal da via e bateu contra um poste. A ocorrência foi por volta das 5h.

Entre os feridos, que foram encaminhados para o hospital, o caso mais grave foi o do passageiro do banco dianteiro do carro, que fraturou o fêmur na batida – as outras três pessoas sofreram apenas ferimentos leves.

O acidente causou a interdição da pista marginal da Linha Verde, nas proximidades do Hospital Erasto Gaertner, para que equipes da Copel pudessem isolar os cabos de energia e trocar o poste que ficou destruído.