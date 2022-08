Um acidente entre uma moto e uma caminhonete complicou o trânsito no Centro de Curitiba, na manhã desta terça-feira (30). Para o atendimento ao motociclista, os bombeiros precisaram interditar uma das faixas da Rua Treze de Maio, bem na esquina com a Rua Trajano Reis. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

+Viu essa? Caminhão tomba no Contorno Sul, bloqueia pista e complica o trânsito em Curitiba

Um ambulância do Siate foi deslocada para o local para atendimento à vítima. Várias viaturas e motos da polícia acompanharam o resgate.

O motociclista resgatado foi encaminhado para o hospital.

**Com informações do repórter Alex Silveira