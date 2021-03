Curitiba teve queda de 21% no número de acidentes de trânsito em 2020, redução que pode ser reflexo da pandemia da covid-19, que diminuiu a circulação das pessoas nas ruas com a adoção de medidas rígidas de combate ao novo coronavírus. Os dados são do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), que registrou ano passado 4.840 ocorrências, 1.292 a menos comparado a 2019.

O mês que contou com mais acidentes em 2020, segundo o relatório, foi outubro, com 474 registros. Para o comandante do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), tenente-coronel Mário Henrique do Carmo, o aumento pode ter sido influenciado pelo relaxamento das medidas de proteção naquele período. ” Começamos a ter dias mais quentes, mais longos e também, os casos de covid-19 apresentaram redução. Neste caso, houve uma maior flexibilização de algumas atividades e, logicamente, as pessoas começaram a sair mais para as ruas”, acrescentou o comandante do BPTran.

Ao todo foram registrados 4.840 no ano passado, 1.292 a menos na comparação com 2019, com 6.132 registros. Os dados incluem os atropelamentos e não contabilizam os registros que envolvem as rodovias, e podem ter reflexo da redução da circulação durante dias com medidas mais restritivas por conta da pandemia.

O tenente-coronel Mário Henrique do Carmo acredita que ainda que o esforço nas estratégias de prevenção e o próprio planejamento ajudaram a reduzir os acidentes. “O esforço da Polícia Militar em reduzir os acidentes, principalmente o número de feridos e óbitos, é um dos objetivos permanentes do Batalhão da Polícia de Trânsito”, relatou.

Índice de mortes segue igual

Em Curitiba, os números apontam redução em relação a vítimas de acidentes de trânsito. No geral, o volume de acidentes com vítimas, com pelo menos uma pessoa envolvida, caiu de 4.278 para 3.279, ou seja, 23,3%.

O balanço indica redução no recorte de acidentes sem vítimas: 293 ocorrências a menos que o ano de 2019. Outro indicador do trânsito que registrou declínio foi o de feridos. Em 2019 foram 4.906, enquanto em 2020 foram 3.689, diferença de 24,8%. Já em relação aos óbitos, houve empate com 2019, com 45 mortes no total.