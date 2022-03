A inauguração de um novo açougue em Curitiba, na manhã deste sábado (26), provocou um grande alvoroço antes mesmo da abertura das portas. A filial da rede Frigorífico Goiás amanheceu com uma grande fila de convidados e fãs na expectativa de encontrar o cantor Gusttavo Lima, proprietário e embaixador da marca.

Isso porque uma postagem no Instagram da loja, há dois dias, anunciou que o cantor participaria da inauguração. No entanto, segundo a produção de Lima, ele não compareceu já que só chegaria à cidade para um show na noite de sábado, no ExpoTrade Convention, em Pinhais, na região metropolitana.

A unidade do Frigorífico Goiás em Curitiba (Av. Pres. Kennedy, 1226, Água Verde) é apenas uma das 150 franquias vendidas em menos de 12 horas quando o cantor se tornou sócio, no ano passado. Hoje, a rede está presente em mais de 100 cidades brasileiras, e faturamento na casa de R$ 1 bilhão.